В селах Иркутской области построят больше домов для молодых специалистов

В регионе действует специальная программа по предоставлению субсидий на строительство такого жилья. По ней средства работодателя и муниципального образования в совокупности составляют 30% от расчётной стоимости строительства, сообщают в областной администрации.

Жилые помещения предоставляются по найму всем проживающим и работающим в сельской местности, независимо от возраста и места работы. Сейчас областной минсельхоз рассматривает возможность увеличения в 2021-ом году размера субсидии, предоставляемой муниципалитетам с 70 до 80 процентов.

При этом на будущий год уже утверждена стоимость одного квадратного метра жилья, строящегося в сельских территориях для предоставления по договорам найма, она составит 46 тысяч 599 рублей. Это позволит увеличить объёмы субсидий муниципальным образованиям. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году на эти цели предусмотрено более 23 млн рублей из федерального бюджета, почти четыре млн – из областного.