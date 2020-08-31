С 30 августа в лесах Усть-Кутского района отменили режим ЧС

Общая площадь ликвидированных природных пожаров составила 2955 га, сообщают в областной администрации.

На сегодня по одному очагу потушено в Катангском, Киренском и Усть-Илимском районах.

В локализованном состоянии на утро 31 августа перешло 11 очагов: четыре – в Катангском районе, три – в Усть-Кутском, два – в Киренском, по одному – в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Общая площадь этих пожаров – 6699,5 га, в том числе 5876,5 га, покрытые лесом.

Действуют девять пожаров, все ранее зарегистрированы в Катангском районе.

В отношении семи очагов принято решение о нецелесообразности их тушения, региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям они поставлены на контроль. Общая площадь действующих пожаров составляет 39064 га.

Восемь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 15 – на незакрепленных территориях. В одном случае в возникновении пожара усматривается вина местного населения. Действующий пожар в Усть-Илимском районе возник в результате перехода верхового пламени через границу с Красноярским краем. Причиной остальных считаются грозы.