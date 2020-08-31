Больше половины соискателей Иркутской области сталкивались с обманом при трудоустройстве

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, что 59% респондентов хотя бы раз сталкивались с обманом при поиске работы или трудоустройстве. В среднем по стране доля когда-либо обманутых соискателей больше – 65%.

«Иркутская область выглядит довольно неплохо не только на фоне страны в целом, но и на фоне многих регионов Сибири. Так, в Алтайском крае 78% соискателей сталкивались с обманом со стороны работодателей (это самый высокий показатель в России), в Омской области - 70%, в Новосибирской - 68%», – рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Больше всего когда-либо обманутых при поиске работы - в сферах «Госслужба, НКО» и «Автобизнес» (по 78%), «Административный персонал» (75%), «Транспорт, логистика» и «Продажи» (по 73%). Меньше всего - в профобластях «Бухгалтерия» и «Искусство, масс-медиа» (по 63%), «Добыча сырья» (59%), «Информационные технологии» (56%).

При поиске работы соискатели из Иркутской области чаще всего сталкивались с обманом, связанным с размером заработной платы, а также с несоответствием обязанностей в вакансии реальному функционалу.

39% соискателей региона, столкнувшись с недобросовестными работодателями, в итоге отказались от трудоустройства, еще столько же продолжили работать, но параллельно начали искать другое место, 12%, узнав об обмане, предпочли сразу уволиться, 5% ничего не предприняли. Кроме того, некоторые решили придать огласке некорректное поведение работодателя: 17% респондентов рассказали, что разместили отзывы о ситуации на соответствующих сайтах, а 5% соискателей сообщили об обмане в службу поддержки job-сайта.

В основном отказывались от трудоустройства по причине обмана со стороны работодателя госслужащие, начинающие специалисты и административный персонал. Менее принципиальными в этом вопросе оказались специалисты производственной сферы, маркетологи и представители индустрии спорта и красоты.