Количество больных коронавирусом в Улан-Удэ перешагнуло отметку в 3 тысячи

По информации Роспотребнадзора, на 31 августа зарегистрировано 5291 (+48) лабораторно подтвержденный в установленном порядке случай заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ зарегистрировано 3011 случаев.

Из 48 новых случаев COVID-19:

12 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

36 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 479 пациентов, из 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

Амбулаторное лечение проходят 355 пациента с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 4405. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 52 человека.