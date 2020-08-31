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Количество больных коронавирусом в Улан-Удэ перешагнуло отметку в 3 тысячи

31 августа 2020

По информации Роспотребнадзора, на 31 августа зарегистрировано 5291 (+48) лабораторно подтвержденный в установленном порядке случай заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ зарегистрировано 3011 случаев.

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Из 48 новых случаев COVID-19:

  • 12 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,
  • 36 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 479 пациентов, из 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

Амбулаторное лечение проходят 355 пациента с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 4405. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 52 человека.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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