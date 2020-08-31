Более половины россиян готовы платить за обучение

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 57% россиян, имеющих детей, в той или иной степени готовы платить за их образование, а каждый третий россиянин (36%) – за собственное образование.

Говоря о готовности оплачивать собственное обучение, респонденты подразумевали платные курсы повышения квалификации (51%) или второе высшее образование (39%). Детям россияне в первую очередь готовы оплатить первое (58%) и второе (43%) высшее образования.

Итак, в ходе исследования и сравнения данных за 2020 и 2003 года выяснилось, что пятая часть российских родителей (20%) безоговорочно готова платить за образование своих детей. Еще 37% родителей готовы рассмотреть возможность платного образования детей в зависимости от суммы платежа в год. Доля тех, кто не готов оплачивать образование детей (37%), и доля затруднившихся ответить (6%) не изменились в сравнении с прошлым годом (37% и 7% соответственно).

Таким образом, в той или иной степени готовы оплачивать детское образование 57% российских родителей. Данный результат показывает сохранение спроса на платное образование детей в сравнении с прошлым годом (55% в 2019 году) и сниженные показатели в сравнении с 2015 годом (64% в 2015 году).