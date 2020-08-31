Иркутянин оплатил задолженность по алиментам в 1,3 млн рублей

Гражданин официально не трудоустраивался, периодически вносил в счет погашения алиментного долга деньги, несоразмерные с накопившейся задолженностью в 1,3 млн рублей.

Чтобы побудить должника перечислить денежные средства на содержание детей, автомобиль Honda Accord, 1999 года выпуска, передали на принудительную реализацию. Вырученные от продажи машины 200 тыс. рублей распределены между взыскателями.

К оплате оставшейся задолженности должник так и не приступил, в связи с чем судебным пристав подготовил документы для привлечения иркутянина к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении трехкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора областного центра. Кроме того, мужчина был ограничен в специальном праве управления транспортными средствами.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, а в дальнейшем и к уголовной, желая свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью, гражданин погасил алиментную задолженность в полном объеме.