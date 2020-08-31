AliExpress запустит в России экспресс-доставку продуктов

В России AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall, сообщает РБК.

Большая часть продовольственного ассортимента Tmall — это товары с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Продукты доставляют в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за 15–30 минут. Компания не раскрывает динамику продаж продовольствия.

«Есть!» — раздел внутри основного приложения доступного россиянам маркетлейса AliExpress. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

В разделе «Есть!» помимо продуктов питания будут также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса. Первоначально ассортимент был сформирован из продукции, с которой работает сервис «Самокат», — это более 2,5 тыс. позиций, в том числе готовые блюда и товары под собственной торговой маркой «Самоката» (сыры, молочная и мясная продукция, выпечка и т.д.). Осуществлять доставку будут курьеры «Самоката».

Первое время сервис будет доступен только пользователям в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, уточняют AliExpress и «Самокат».

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — процитированы в совместном сообщении компаний слова гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.

Для «Самоката» партнерство с AliExpress позволяет сделать свой сервис более доступным. По словам основателя «Самоката» Вячеслава Бочарова, до конца года компания собирается реализовать похожие проекты для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов.