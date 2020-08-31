Звание «Народный мастер» получили пять жителей Иркутской области

В этом году в конкурсе участвовал 21 мастер из 18 муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Конкурсная комиссия приняла решение присвоить почётное звание:

Татьяне Черепановой (традиционная народная кукла),

Надежде Ульдановой (художественная обработка кожи и камня),

Елене Лисицкой (плетение из растительных материалов),

Ларисе Дорош (плетение из растительных материалов и художественная обработка берёсты),

Эдуарду Куклину (художественная обработка кожи и металла).

Они получат по 40 тысяч рублей. Вручение дипломов и нагрудных знаков пройдет в конце сентября в рамках Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России».

Конкурс «Народный мастер Иркутской области» проводится с 2008 года. Его цель - поощрение за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел. За 12 лет почетного звания удостоены 60 мастеров. Всего же в Иркутской области различными видами декоративно-прикладного творчества занимаются более 10 тысяч мастеров.