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Звание «Народный мастер» получили пять жителей Иркутской области

31 августа 2020

В этом году в конкурсе участвовал 21 мастер из 18 муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.  

Конкурсная комиссия приняла решение присвоить почётное звание:

  • Татьяне Черепановой (традиционная народная кукла),
  • Надежде Ульдановой (художественная обработка кожи и камня),
  • Елене Лисицкой (плетение из растительных материалов),
  • Ларисе Дорош (плетение из растительных материалов и художественная обработка берёсты),
  • Эдуарду Куклину (художественная обработка кожи и металла).

Они получат по 40 тысяч рублей. Вручение дипломов и нагрудных знаков пройдет в конце сентября в рамках Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России».  

Конкурс «Народный мастер Иркутской области» проводится с 2008 года. Его цель - поощрение за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел. За 12 лет почетного звания удостоены 60 мастеров. Всего же в Иркутской области различными видами декоративно-прикладного творчества занимаются более 10 тысяч мастеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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