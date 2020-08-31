«Сибирская лесовосстановительная компания» отгрузила первые саженцы для компенсации леса в Братском районе

9 машин с молодыми сибирскими соснами уехали в лесничество Братского района, где с конца августа проходят компенсационные высадки леса для Федеральной Сетевой Компании, сообщают в организации.

Перед отгрузкой в «СЛК» побывали представители Шелеховского лесничества и зафиксировали, что норма выхода сеянцев из 100% ячеек составила 99%, из них стандарных – 95%. В этом году компания вырастила более 1,7 миллионов стандартных сеянцев с закрытой корневой системой.

Посадки можно начинать в любой момент, как только посадочный материал будет готов: достигнут нормативный размер более 10 см, толщина стволика не менее 2 миллиметров, корневая система развита на всю глубину и ширину земляного кома и сеянцы начали закладывать почку.

«Чаще всего все эти факторы достигнуты после 15 августа, когда начинает укорачиваться день, ночами приходит прохлада и сеянцы начинают «готовиться» к зимовке. При соблюдении технологии посадки выживает 100% посадочного материала. А как не выжить, когда тебя просто «заряжают» на жизнь уходом, удобрениями и любовью», – рассказала Ксения Геевская, директор «Сибирской лесовосстановительной компании».

Также приживаемости сосны и ее дальнейшему росту способствует симбиотический гриб микориза, который присутствует на корневой системе почти всех сеянцев компании.