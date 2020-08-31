Земли бывшего ИВВАИУ передали в собственность Иркутской области

Участки и здания на них, а это учебный корпус площадью 6 773 кв.м. и склад – 611 кв.м., берет на баланс министерство имущественных отношений Иркутской области, сообщают в администрации правительства Приангарья.

Специальная комиссия оценила состояние теплотрассы и других инженерных коммуникаций на территории. Их реконструкция будет проходить за счет региональной казны.

Предполагается, что первых учеников Суворовское военное училище примет уже 1 сентября 2021 года. Новое учебное заведение будет рассчитано на 560 детей. Кроме того, готовится комплексный план освоения остальной площадки бывшего ИВВАИУ, с учетом дорожной, социальной, инженерной инфраструктуры. Он будет представлен на обсуждение в конце сентября.