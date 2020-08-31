Администрация Иркутска перенесла празднование Дня города

В связи с эпидемиологической ситуацией празднование Дня города Иркутска переносится. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации мэрии Виталий Барышников.

– Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции все еще остается непростой как в городе, так во всем регионе. Количество инфицированных на сегодня превышает 8 тысяч человек, – рассказал Виталий Барышников.

О дате проведения Дня города сообщат позднее.

Напомним, обязательный масочный режим в Иркутской области продлен до 13 сентября. На этот же срок гражданам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Им сохраняют выплаты пособий по временной нетрудоспособности. За последние сутки в Иркутске выявлено 37 новых случаев заболевания Covid-19. Всего по данным Роспотребнадзора в городе инфицировано 8261 человека.