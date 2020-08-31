Организаторы «Дня Ч» проведут «Школу волонтеров чтения» для молодежи Иркутска и Усть-Кута

Организаторы праздника чтения для детей и взрослых «День Ч», с учетом сложной эпидемической ситуации, осваивают дистанционные форматы работы, сообщают организаторы мероприятия.

В сентябре-октябре при поддержке всероссийского проекта «Школа волонтеров чтения» и Иркутской нефтяной компании они проведут онлайн-курс по организации читательских событий для волонтеров из Иркутска и Усть-Кута. Подростки и взрослые получат опыт проектной деятельности в сфере детского чтения и реализуют свои инициативы.

«Школа волонтеров чтения» – это Всероссийское молодежное движение, благодаря которому чтение хороших книг объединяет людей. Проект был воплощен в жизнь совместными усилиями Российского книжного союза и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

«Читательский опыт старшего поколения является важным ресурсом формирования литературного вкуса, но рекомендации сверстников оказываются для молодежи не менее весомым аргументом в пользу выбора той или иной книги. В качестве инструмента приобщения детей и молодежи к чтению был предложен формат литературно-читательских проектов, инициированных самими молодыми людьми», – говорит руководитель программы, доктор педагогических наук, профессор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Галактионова.

Материалы курса прошли проверку опытом в программах ОЦ «Сириус» «Литературное творчество» и ОЦ «Интеллект» «Литературный разворот». Новым партнером в реализации идей «Школы волонтеров чтения» станет праздник чтения «День Ч».

«И в Иркутске, и в Усть-Куте наши книжные фестивали всегда находят отклик у активистов волонтерских отрядов, лидеров школьного самоуправления. Волонтерство – это мощнейший человеческий потенциал для решения самых актуальных задач, одна из которых – развитие и поддержка культуры чтения. Онлайн-школа по организации читательских событий поможет раскрыть его», – считает соорганизатор праздника чтения «День Ч», тьютор Школы волонтеров чтения Анна Масленникова.

Занятия продлятся с 13 сентября по 10 октября. Помимо интересного теоретико-практического курса «Школы волонтеров чтения», участников онлайн-школы ждут встречи с авторами действующих читательских проектов на платформе Zoom.

«Нам важно, чтобы волонтеры чтения узнали о разных форматах работы с книгой, могли задать свои вопросы тем, кто популяризирует чтение в нашей стране. Для участия в проекте мы пригласим спикеров из Иркутска, Москвы и других городов», – рассказывает соорганизатор праздника чтения «День Ч», директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова.

Презентация и апробация читательских проектов, разработанных участниками онлайн-курса, состоится на осеннем празднике чтения «День Ч» 10 октября. После этого проекты будут реализовываться в Иркутске и Усть-Куте.

«Мы проводим «День Ч» дважды в год – весной и осенью. Хотелось бы, чтобы разнообразные читательские события для детей продолжались и в течение года. Уверена, новые проекты, которые появятся по итогам Школы волонтеров чтения, сделают культурную жизнь Иркутска и Усть-Кута насыщеннее и разнообразнее», – отмечает соорганизатор праздника чтения «День Ч», директор Центра немецкого языка в Иркутске Любовь Окладникова.

Поддержку «Школе волонтеров чтения» в Иркутске и Усть-Куте окажет генеральный партнер праздника чтения «День Ч» Иркутская нефтяная компания.

«Книжный фестиваль «День Ч», собравший большую аудиторию в марте этого года, расширяет перечень проектов, направленных на развитие культуры чтения. Новые онлайн-форматы позволят не только увеличить активную аудиторию фестиваля в Усть-Куте, Иркутске и других городах области, но и обеспечить безопасность участников в связи со сложной эпидемической ситуацией», – комментирует пресс-секретарь ИНК Сергей Евчик.