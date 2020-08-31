Компании стали чаще поздравлять сотрудников с днем рождения

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, за 6 лет работодатели стали чаще поздравлять сотрудников с днем рождения, коллеги — реже.

Различные форматы поздравлений сотрудников с днем рождения действуют в большинстве компаний (81%). Чаще всего имениннику дарят некоторую сумму денег или подарок (женщинам — букет): по 34%. Традиция электронного поздравления действует в 31% компаний.

6% работодателей дарят продукцию компании. 9% компаний отпускают именинника домой пораньше или предоставляют дополнительный выходной. Впрочем, эта традиция в большинстве компаний не прописана в локальных актах и может иметь неприятные последствия.

О традиции поздравлять коллег с днем рождения рассказали 66% трудоустроенных россиян: 53% нравятся подобные мероприятия, 13% — нет. 74% респондентов рассказали о том, что в их коллективах есть традиция угощать сослуживцев в честь своего дня рождения.

Женщинам традиция коллективных поздравлений нравится больше, чем мужчинам. О том, что в день рождения принято угощать коллег, женщины также говорили чаще. Чем старше респонденты, тем меньше удовольствия доставляют им поздравления от сослуживцев. Аналогичная тенденция наблюдается и с ростом уровня доходов опрошенных.

По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, компаний, имеющих традицию поздравлять сотрудников с днем рождения, стало больше: 70% шесть лет назад и 81% сегодня. А вот поздравлений от трудовых коллективов, напротив, стало меньше: в 2014 году о них рассказывало 80% работающих россиян, сейчас — 66%. И угощать коллег в честь личного праздника стали реже: 84 и 74% соответственно.