За время пандемии темпы розничной торговли в Иркутской области упали на 10%

Иркутская область заняла 73 место по динамике розничной торговли среди регионов РФ из 85. В целом по России темпы роста упали на 6,4%, сообщают РИА Новости.

Рост розничной торговли зафиксирован только в шести регионах (в Томской области, Ленинградской области, Тверской области, Чукотском автономном округе, Рязанской области и Сахалинской области). Еще в одном регионе – в Челябинской области – оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Явным лидером по розничному товарообороту является Москва, на долю которой приходится 15 процентов общероссийского объема. Московская область занимает второе место по абсолютному объему розничного товарооборота, и на ее долю по итогам первого полугодия 2020 года приходится 7,8 процента общероссийского объема.

Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населению – почти 180 тысяч рублей в первом полугодии 2020 года. Немногим менее этот показатель в Сахалинской области (164,7 тысячи рублей) и в Московской области (154,2 тысячи рублей). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. Помимо вышеперечисленных – это ЯНАО, Тюменская область, Свердловская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Мурманская область. Во всех этих регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.

Карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на оборот розничной торговли. В 78 регионах России данный показатель снизился, в одном остался неизменным и только в шести продемонстрировал рост. Смотрите в инфографике Ria.ru, в какую из этих трех групп попал ваш субъект Федерации.