Треть россиян уверены, что подростки должны начинать подрабатывать во время учебы в школе

Сервис Работа.ру выяснил, что по мнению 12% респондентов подростки должны начать подрабатывать уже в средней школе, а 21% опрошенных уверены, что начинать зарабатывать нужно в старших классах школы.

По 23% участников исследования указали, что искать работу необходимо на первых и последних курсах обучения в ВУЗах соответственно. При этом 21% жителей России считают, что работать можно начать уже по завершении обучения.

92% жителей России уверены, что финансовую поддержку работающим подросткам оказывать необходимо. При этом 30% респондентов отметили, что это нужно делать до тех пор, пока подростки не найдут хорошую работу с достойной зарплатой. Столько же опрошенных считают, что помогать надо только в случаях крупных трат на покупку квартиры или автомобиля. 32% участников исследования указали, что финансово помогать взрослым детям, по их мнению, нужно всегда. Лишь 8% опрошенных ответили, что взрослым детям можно не помогать финансово.