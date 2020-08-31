Новая школа в Куйтуне начнет работу 1 сентября

В поселке Куйтун построили новую школу на 750 мест, сообщают в областной администрации.

В новом здании все соответствует современным требованиям: предусмотрены пандусы, турникеты, подключены система видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация.

В школе есть медицинский блок, куда включены стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты, открыты спортивные и хореографический залы, спортивные площадки со специальным покрытием, игровые площадки для учеников начальной школы, предметные кабинеты, конференц-зал, актовый зал- амфитеатр на 449 мест, информационно-библиотечный центр, столовая.

- Такая яркая, красивая школа, где очень просторно, тепло и уютно, будет способствовать освоению знаний, поможет ученикам добиваться успехов в олимпиадах, конкурсах, сдаче экзаменов и поступлению в университеты, - сказала директор школы Любовь Окунь.

Площади здания позволяют проводить обучение в одну смену. Также здесь начнёт работу центр образования «Возрождение», который занимается патриотическим воспитанием молодежи. Учеников школа примет уже 1 сентября.