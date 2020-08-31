Старинные книги, напечатанные в Иркутске, оцифруют и разместят на портале "Книжные памятники Российской Федерации"

Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского стала первой среди учреждений российских регионов в проекте по оцифровке книжных памятников. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

- В рамках нацпроекта будут оцифрованы 60 книжных памятников из фондов Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. На портале Национальной электронной библиотеки все желающие смогут познакомиться с редкими изданиями, доступ к которым обычно органичен, - отметил Руслан Дячук.

Это книги, напечатанные в первой типографии Иркутска – Губернской типографии, в первой частной типографии Иркутска – типолитографии Н.Н. Синицына и типографии Штаба Восточно-Сибирского Военного округа.

- В каждой региональной библиотеке есть книги, которые могут стать украшением проекта «Книжные памятники». Раздел «Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI — XXI вв. в российских собраниях» пополнят напечатанные в Иркутске работы Леонардо да Винчи и Михаила Лермонтова. В раздел «Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.» войдут издания кардинала Роберто Беллармино и иеромонаха Платона. Ещё 37 документов станут первыми в разделе «Памятники печати региональных типографий России», который был создан специально для новых участников проекта, - сказала директор библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Ещё 600 старинных изданий, которые хранятся в библиотеке, могут быть признаны книжными памятниками. Если это произойдёт, их тоже разместят на портале. Специалисты отмечают, сделать это можно только в том случае, если есть 100% гарантия сохранности изданий при сканировании. Именно по этой причине в проект нельзя включить редкую книгу «Евангелие Учительное» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, которой 401 год.

Портал «Книжные памятники» является частью Национальной электронной библиотеки. В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году было оцифровано и размещено восемь тысяч документов из фондов Российской государственной и Российской национальной библиотек. В этом году участниками проекта стали региональные библиотеки. Предполагается, что в оцифровке книжных памятников в 2020 году примут участие от десяти до двадцати таких учреждений субъектов Российской Федерации.