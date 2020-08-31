В России число заразившихся коронавирусом достигло 995 тыс.

По данным на 31 августа, в России выявлены 4 993 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии — 995 319, общее число погибших достигло 17 176.

В Иркутской области подтверждены 16 810 случаев заболевания. Суточный прирост – 78. В соседнем Красноярском крае – 16 870 заболевших, 110 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 243 заболевших, из них 53 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.