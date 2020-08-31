В Иркутской области пройдет сессия онлайн-консультаций для бизнеса моногородов

Первая онлайн-встреча состоится сегодня с предпринимателями Байкальска. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области. Всего в период с 31 августа по 10 сентября пройдет семь видеоконференций.

Онлайн-консультации проводятся министерством экономического развития с целью информирования предпринимателей моногородов о мерах поддержки, предоставляемых малому и среднему бизнесу в Иркутской области.

На вопросы местных предпринимателей ответят специалисты Фонда микрокредитования Иркутской области, регионального Фонда развития промышленности, Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, центра оказания услуг «Мой бизнес».

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность на территории моногородов Иркутской области. Предварительно предпринимателям необходимо обратиться в профильный отдел местной администрации, который будет заниматься организационным и техническим сопровождением мероприятия со стороны муниципалитета.

График онлайн-встреч с предпринимателями моногородов утвержден в:

Байкальске она состоится сегодня, 31 августа;

Усолье-Сибирском - 2 сентября;

Черемхово - 3 сентября;

Саянске – 7 сентября;

Тулуне - 8 сентября;

Железногорске-Илимском - 9 сентября

Усть-Илимске - 10 сентября.

Время проведения встреч для всех городов одинаково: с 17 до 18 часов.