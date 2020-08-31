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В Иркутской области пройдет сессия онлайн-консультаций для бизнеса моногородов

31 августа 2020

Первая онлайн-встреча состоится сегодня с предпринимателями Байкальска. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области. Всего в период с 31 августа по 10 сентября пройдет семь видеоконференций.  

Онлайн-консультации проводятся министерством экономического развития с целью информирования предпринимателей моногородов о мерах поддержки, предоставляемых малому и среднему бизнесу в Иркутской области.  

На вопросы местных предпринимателей ответят специалисты Фонда микрокредитования Иркутской области, регионального Фонда развития промышленности, Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, центра оказания услуг «Мой бизнес».  

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность на территории моногородов Иркутской области. Предварительно предпринимателям необходимо обратиться в профильный отдел местной администрации, который будет заниматься организационным и техническим сопровождением мероприятия со стороны муниципалитета.  

График онлайн-встреч с предпринимателями моногородов утвержден в:

  • Байкальске она состоится сегодня, 31 августа; 
  • Усолье-Сибирском - 2 сентября; 
  • Черемхово - 3 сентября; 
  • Саянске – 7 сентября; 
  • Тулуне - 8 сентября; 
  • Железногорске-Илимском - 9 сентября
  • Усть-Илимске - 10 сентября. 

Время проведения встреч для всех городов одинаково: с 17 до 18 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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