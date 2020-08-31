Объем лизинговых сделок по автотранспорту за месяц вырос на 30%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам июля в лизинг было оформлено 19,8 тыс. единиц автотранспорта. Это на 30% больше, чем в июне.

Порядка 60% всех лизинговых сделок по-прежнему приходится на сегмент легковых автомобилей, что составляет 11,5 тыс. штук – на 43% выше июньского результата. Легких коммерческих машин (2,9 тыс. шт.) в июле было оформлено в лизинг на 21% больше, чем месяцем ранее. По грузовикам данный показатель вырос на 15% до 4,9 тыс. экземпляров. Сильнее других по лизингу прибавили автобусы (в 2,1 раза до 0,5 тыс. шт.).

Отметим, что июльский показатель автолизинга соответствует рекордному мартовскому (19,8 тыс. шт.), а минимальным остается апрельский (9,1 тыс. шт.). Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.