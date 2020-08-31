3 сентября в Иркутске состоится «Диктант Победы»

По согласованию с министерством просвещения высокие результаты будут учитывать при поступлении в вузы, сообщают в мэрии Иркутска.

– Тест состоит из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. На каждый вопрос дается четыре варианта ответа. На весь тест отводится 45 минут. Победителями станут участники, которые ответят правильно, быстро и наберут максимальное количество баллов за наименьшее время, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов.

Написать «Диктант Победы» в Иркутске можно будет на десяти площадках:

Детская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Франк-Каменецкого, д. 32;

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых», мкр. Университетский, д. 70;

Библиотека №16, ул. Лермонтова, д. 59;

Библиотека №9, пер. Спортивный, д. 9;

Библиотека №5, ул. Сибирских Партизан, д. 22;

Библиотека №8, ул. Баумана, д. 204;

Библиотека №31, ул. Баумана, д.199;

Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной, ул. Трилиссера, д. 32;

Библиотека №17, ул. Байкальская, д. 211;

Библиотека №26, ул. Байкальская, д. 310а.

Акция «Диктант Победы» включена в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Подготовиться к диктанту при помощи онлайн-тестов и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф, а также в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».