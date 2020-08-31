Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банка

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк. Сервис предоставляется в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка:

«Об открытии собственного бизнеса задумываются многие наши клиенты. Но некоторых из них от решающего шага останавливают страхи перед возможными сложностями и расходами, связанными с оформлением ИП или ООО. Сбербанк делает все возможное, чтобы облегчить и упростить этот процесс, и наш новый сервис – очередной шаг навстречу клиенту».

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек.