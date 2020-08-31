Сбербанк поможет быстро и выгодно собрать детей в школу

Сбербанк в регионах реализует специальный проект, который помогает родителям школьников собрать все необходимое к началу учебного года, при этом - существенно сэкономить, а также получить актуальную информацию по образованию и будущей профориентации ребенка.

На специальном лендинге жители регионов, Иркутской области в том числе, могут пройти небольшой тест, узнать какие профессии подходят для конкретного ребенка, какие специальности будут актуальны в ближайшее десятилетие. На сайте Сбербанка также собраны более 60 предложений от дочерних компаний и партнеров банка по товарам и услугам, необходимым для сбора ребенка в школу. Пользователи сайта получат специальные промо-коды со скидками на сайтах и в магазинах партнеров акции.

Специальные предложения подготовлены в категориях:

• одежда;

• книги и канцелярия

• дополнительное образование;

• техника;

• игрушки;

• дом и т.д.

В Иркутской области в акции участвуют компания «ПродалитЪ» и салоны одежды «ВИД».

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Сбербанка: «Сборы ребенка к школе - это всегда очень затратный по времени и финансам процесс, вот почему Сбербанк решил помочь родителям максимально сэкономить эти два ресурса. Именно для этого мы упростили процесс покупки всего необходимого для школьников - собрали на нашем лендинге актуальные предложения ко Дню знаний, разумеется, со скидками от наших партнеров. Рекомендую родителям заглянуть и на страницу с тестом, помогающим выявить способности ребенка к будущей профессии. Это и интересно, и актуально».

Акция Сбербанка «Собери ребенка в будущее» продолжится до 5 сентября.