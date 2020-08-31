В Нижниилимском районе 6-летний мальчик отравился бензином

Находясь в гостях он нашел в гараже пластиковую бутылку с этикеткой прохладительного напитка и сделал несколько глотков. Как выяснилось, емкость, на которой имелась надпись «Лимонад», использовалась для хранения бензина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей.

Полиция Иркутской области призывает взрослых не оставлять детей без присмотра, убирать в недоступные для них места бытовую химию, в том числе чистящие средства, лекарства, а также различные жидкости, употребление которых может причинить вред здоровью или привести к трагическим последствиям.