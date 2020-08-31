Средний размер ипотечных кредитов в июле 2020 вернулся на «докарантинный» уровень

А по сравнению с июлем прошлого года данный показатель вырос на 6,9%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2020 года данный показатель вырос на 6,9% (в июле 2019 года - 2,44 млн руб.), сообщают в НБКИ.

Вместе с тем, стоит напомнить, что в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита сократился сразу на 9,0% до 2,39 млн. руб. Таким образом, за последующие 3 месяца (май-июль) данный показатель, полностью отыграл падение и вернулся на уровень марта 2020 года. Особенно заметным стал его рост в июле – сразу на 5,0% по сравнению с июнем.

При этом в июле 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 711 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В июле 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,71 млн руб.), Московской области (4,15 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,48 млн руб.), а также в Приморском (3,05 млн руб.) и Хабаровском (2,77 млн руб.) краях.

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в июле продемонстрировали Вологодская область (+14,0%). Среди регионов с наиболее выросшим средним размером ипотечного кредита также были отмечены Саратовская (+17,4%) и Нижегородская (+13,7%) области, Москва (+11,8%), а также Красноярский край (+11,0%) и Челябинская область (+11,0%). В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился, в том числе, в Хабаровском крае (-4,6%), Ханты-Мансийском АО (-3,8%) и Ставропольском крае (-3,5%).

«После довольно существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле, в последующие месяцы этот показатель вернулся к «докарантинному» уровню, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. А таким заемщикам банки делегируют более значительные суммы денег».