Глава Минздрава: Жители Приангарья пренебрегают мерами безопасности против COVID-19

Во время рабочей поездки в Приангарье глава Минздрава Михаил Мурашко вместе с исполняющим обязанности Губернатора региона Игорем Кобзевым посетил несколько лечебных учреждений. Министр отметил, что многие жители региона пренебрегают правилами, которые помогают избежать заражения COVID-19.

- Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому беречь себя необходимо. Особенно, в преддверии 1 сентября нужно детям еще раз напомнить правила, в том числе гигиены рук, социального дистанцирования, норм поведения в случае заболевания, своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других людей, - сказал Министр здравоохранения РФ.

Михаил Мурашко отметил оперативную подготовку лечебных учреждений Иркутской области к работе в условиях пандемии, а также своевременность всех положенных медикам выплат за работу с коронавирусными пациентами.

Врио губернатора Игорь Кобзев сообщил о договоренности c малым бизнесом региона, которые сейчас приобретают производственные линии для производства масок, средств индивидуальной защиты. По его словам, цена маски не должна быть больше шести рублей.