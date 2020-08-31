Иркутская область получила семь новых автомобилей скорой помощи

Еще семь автомобилей скорой помощи класса В получили станции Иркутска, Ангарска и Братска. Сегодня, 31 августа, ключи от машин представителям медицинских организаций вручил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Глава ведомства сегодня находится в нашем регионе с рабочим визитом. В церемонии также принял участие исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства на покупку автомобилей скорой помощи базе машин Ford Transit выделены из федерального бюджета.

По словам министра, во время пандемии коронавирусной инфекции в пиковые дни нагрузка на скорую помощь возрастала более чем в два раза. Поэтому по всей стране сделан акцент на модернизацию материально-технической базы скорой помощи.

- Цель визита, в первую очередь, - посмотреть процесс и скорость реализации национальных проектов, достижение результатов. Плюс мы обсуждаем формат программы модернизации первичного звена медицинской помощи. Иркутская область является пилотной по внедрению системы менеджмента качества медицинских организаций, и нам хотелось бы, чтобы регионэто направление продолжил, - подчеркнул Министр здравоохранения.