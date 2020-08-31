В школах Приангарья продолжат внедрять цифровые технологии

Об этом сегодня, 31 августа, рассказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников в рамках рабочей поездки в образовательные организации Иркутска.

С 2018 года в областном центре реализуется проект «Школа программирования и электроники CSS» автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Областной учебно-методический центр». Обучение проводится в группах до 10 человек.

Как рассказал директор образовательного центра Алексей Белоусов, школьников здесь обучают программированию, робототехнике, 3D моделированию, проектной деятельности, мультипликации, созданию игр, приложений и многому другому. Центр сотрудничает с иркутской школой №14, где ИТ- направлению уделяется особое внимание.

Правительство Приангарья приступило к разработке концепции развития отрасли информационных (цифровых) технологий Иркутской области. Эта работа ведется совместно с органами местного самоуправления, вузами, научными организациями, ИТ-предприятиями, некоммерческими общественными организациями.

- Основная задача - внедрить практико-ориентированное обучение детей как в школах, так и с помощью таких вот некоммерческих организаций, которые показывают определенные достижения. В процесс необходимо вовлечь как можно больше школ региона. Сейчас начнем прорабатывать механизм поддержки по обновлению материально-технической базы, по работе со школами и участии их в нацпроекте «Цифровая образовательная среда», - отметил Руслан Ситников.