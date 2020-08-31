Голосовой помощник «Маруся» стал доступен в Иркутске

25 августа в Иркутске стартовали продажи нового продукта — умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Эта акустическая система от компании Mail.ru Group поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Иркутяне могут приобрести новинку в розничной и онлайн-сети «Ростелекома».

Своей формой колонка оправдывает название «Капсула». На передней панели находится крупный круговой индикатор. На верхней части корпуса расположена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять устройством. Для запуска голосового ассистента нужно скачать одноименное приложение, доступное для Android и iOS, при этом «Маруся»» сама расскажет, как подключить колонку к беспроводной сети.

Фронтальные спикеры «Капсулы» равномерно распределяют частоты в пространстве, поэтому музыка звучит объемно. «Капсула» воспроизводит мелодию с любого устройства, подключаясь к нему через Bluetooth.

С помощью колонки можно искать новые фильмы и переключать ТВ-каналы в сервисе Wink. Также «Маруся» может отвечать на вопросы, занять детей игрой или прочитать сказку, установить будильник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый трек из «ВКонтакте» или радио. А для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

«Рынок умных колонок стремительно развивается, но с “Марусей” функция голосового управления вышла на качественно иной уровень. Устройство отличается от своих “коллег” оригинальным и интересным дизайном, но при этом не привлекает к себе лишнего внимания и будет вполне уместно смотреться в любом интерьере», — комментирует заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

При покупке «Капсулы» клиент получает в подарок шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте». Устройство доступно за полную стоимость или в рассрочку. Узнать подробнее о возможностях умной колонки с голосовым помощником «Маруся», а также оставить заявку на бесплатную доставку можно по телефону 8 800 1000 800 или на сайте компании.