Гомбо Зориктуев: «Бренд помогает зарабатывать деньги» (видео)

«Если мы возьмем стрелу, то наконечник – это и есть бренд. SMM, таргетинг, прочие методики, которых сейчас немало, – это «оперение», оно выравнивает траекторию, помогает стреле лететь. Но главное направление задает бренд, именно он бьет точно в цель, именно он помогает зарабатывать деньги». Так считает известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев.

Самым успешным своим проектом Гомбо Зориктуев называет себя. Более 25 лет он создает бренды и фирменные стили для иркутских, российских, международных компаний и делает это не так, как все.

В эксклюзивном интервью Газете Дело он рассказал, как бренд помогает бизнесу зарабатывать и зачем ему «человеческое лицо»? Почему для успеха бизнеса сегодня важен не только хороший бренд, но и скорость мышления, принятия решений? Чем опасен устаревший дизайн? Как понять, что настало время для ребрендинга? Об этом вы сможете узнать в эту пятницу, 4 сентября, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.