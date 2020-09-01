Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам банка «Славянский кредит»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ «Славянский кредит» (ООО).

С 31 августа 2020 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам КБ «Славянский кредит» (ООО) в г. Москве.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Вклады» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Банки, в отношении которых произошел страховой случай».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в КБ «Славянский кредит» (ООО), возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей .

Для клиентов банка, оформивших договор банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, имеется возможность получения суммы страхового возмещения по вкладам КБ «Славянский кредит» (ООО) в интернет-банке Сбербанк Онлайн (в WEB версии и мобильном приложении на платформе Android, IOS).