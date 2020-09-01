Сбербанк запустил сервис онлайн-привлечения клиентов в Казахстане

Теперь стать клиентом Сбербанка в Казахстане можно в любое время и не выходя из дома, просто установив приложение Сбербанк Онлайн на свое мобильное устройство.

Сервис пользуется большим спросом. Уже в августе в Казахстане им воспользовалось более 2000 человек.

Клиентский путь максимально упрощен — система проверяет клиента по номеру телефона и уникальному идентификатору (ИИН), а затем запрашивает фото- и видеоданные для биометрической обработки.

Возможность обмена данными с государственной базой данных позволяет быстро верифицировать информацию о любом заявителе. После этого клиент получает облачную электронную цифровую подпись. Весь процесс — с учетом подтверждения личности — занимает не более девяти минут. До конца года Сбербанк Казахстан еще в два раза сократит время ожидания, полностью автоматизировав процесс и исключив из цепочки человеческий фактор.

После успешной регистрации новому клиенту моментально становятся доступны все продукты Сбербанк Онлайн: выпуск виртуальной карты, онлайн-кредитование, P2P- и P2B-переводы, а также услуга доставки карты на дом.

Тимур Козинцев, руководитель Sberbank International:

«Сегодня, когда весь мир перешел в онлайн, Сбербанк предлагает самые передовые цифровые решения. Мы запустили онлайн-сервис по привлечению новых клиентов в нашем дочернем банке в Казахстане. Теперь клиентом Сбербанка можно стать максимально быстро и просто. Sberbank International поставил перед собой цель кратно нарастить клиентскую базу, и я уверен, что, внедряя удобный цифровой сервис, мы становимся еще ближе к нашим клиентам. А в сложных эпидемиологических условиях на всей планете наш сервис еще и обеспечивает им дополнительную безопасность».