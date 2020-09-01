Новости ВТБ Инфраструктурный Холдинг принял участие в обсуждении законопроекта о ГЧП Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, принял участие в круглом столе Министерства экономического развития РФ и ВЭБ.РФ по вопросу обсуждения законопроекта о государственно-частного партнерства. Участники мероприятия отметили важность предлагаемых законопроектом поправок для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру и улучшения качества жизни граждан. В своей речи Олег Панкратов, Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг, проанализировал последствия установления исчерпывающего перечня требований к участникам конкурса при реализации проектов ГЧП. «ВТБ Инфраструктурный Холдинг является лидером на рынке инфраструктурных инвестиций, мы не только кредитор, но и крупный инвестор в инфраструктурные проекты, поэтому приветствуем и поддерживаем обсуждаемые изменения в законодательство о концессионных соглашениях и ГЧП, подготовленные Минэкономразвития России. Действующие редакции закона о концессионных соглашениях и закона о ГЧП, в принципе, предусматривают открытый (неисчерпывающий) перечень требований к участникам конкурса. Мы не видим пользы в определении законом исчерпывающего перечня предквалификационных требований — проекты и условия их реализации разные и могут требовать разного набора компетенций и опыта у потенциальных концессионеров. Установив закрытый перечень требований к участникам конкурса, мы попросту лишаем государственного заказчика возможности выбирать между квалифицированными участниками рынка». — отметил Панкратов. Кроме того, Олег Владимирович также остановился поподробнее на предложениях, которые необходимо внести в законопроект: сделать перечень объектов концессионного соглашения открытым;

предоставить субъектам РФ, имеющим бездефицитный бюджет, право заключать концессионные соглашения без проведения конкурса аналогично тому, как это предусмотрено для федеральных проектов, инициируемых решением Правительства РФ;

предусматриваемые формы финансового участия концедента (публичного партнера) должны обеспечивать возврат не только затрат на создание и эксплуатацию/ содержание объекта, но и затрат самой компании-концессионера (зарплата, аренда и т.п.), а также доходность инвесторов и кредиторов на вложенные в проект средства;

включить в перечень форм финансового участия концедента (публичного партнера) компенсацию концессионеру (частному партнеру) в случае наступления особых обстоятельств, а также компенсацию при прекращении концессионного соглашения. Данные формы финансового участия государства очень важны, как для инвесторов, так и для их кредиторов, поэтому необходимо их легализовать;

поскольку банки и иные кредиторы являются неотъемлемыми участниками реализуемых инфраструктурных проектов, необходимо учитывать требования о защите их интересов в таких проектах (наиболее важные из которых):

приоритет прямого соглашения над положениями концессионного соглашения и запрет изменения концессионного соглашения без согласия кредиторов в части порядка прекращения и выплаты компенсации при прекращении,

возможность осуществления концедентом прямых выплат кредиторам в части старшего долга в случае прекращения концессионного соглашения,

невозможность оспаривания действительности выплат в пользу кредиторов в случае банкротства концессионера;

окончательно поставить точку в вопросе возможности осуществления технического обслуживания объекта концессионного соглашения без его целевой эксплуатации, что может послужить существенному увеличению объема частных инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и образования;

прямо предусмотреть возможность внесудебного прекращения по соглашению сторон, достигнутому при подписании концессионного соглашения. Справка ВТБ Инфраструктурный Холдинг, входит в группу ВТБ, является лидером на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Компания реализует масштабные стратегические и коммерчески эффективные проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $17 млрд, из них почти $6,5 млрд — кредиты и собственные средства группы ВТБ. eg

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