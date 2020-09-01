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Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ – «Самая выгодная карта» по версии Finaward 2019

1 сентября 2020

Банк УРАЛСИБ получил награду ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward 2019. Дипломом «Самая выгодная карта» была отмечена карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ.

Карта прибыль

Вручение наград состоялось в рамках X Церемонии награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли. Организатором премии выступает журнал «Банковское обозрение».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кэшбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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