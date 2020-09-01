Банк «Открытие» приглашает на вебинар по запуску стартапов в сфере финансовых технологий

Банк «Открытие», Московский акселератор и Ассоциация ФинТех продолжают серию бесплатных вебинаров «Финтех: взгляд в будущее».

3 сентября с 13:00 до 15:00 руководители банка «Открытие» расскажут о работе со стартапами и новых технологиях в экспертизе проектов участников «Московского акселератора».

Перед участниками выступят:

Александр Орлов, вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие»

Екатерина Мицкевич, управляющий директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие»

Константин Нерадовский, директор Центра инноваций Блока информационных технологий банка «Открытие»

В рамках вебинара эксперты обсудят:

Цели и задачи банка «Открытие» в работе со стартапами и ближайшие бизнес-приоритеты банка

Фабрику пилотов: ее модель работы, помощь стартапам и заказчикам в формировании бизнес-кейсов для пилотирования, в т.ч. на московском акселераторе

Технологии пилотирования и планы по тестированию новых технологий. Требования к стартапам и подход к технологической экспертизе проектов в рамках Московского акселератора

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://forms.gle/pXVAhHBTWp9X4nN88

Прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор» продолжается. Банк «Открытие» выступает партнером проекта и предоставляет участникам «Московского акселератора» возможность пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка «Открытие» и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.