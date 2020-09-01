У справочной службы Примсоцбанка появился новый короткий номер телефона

У единой справочной службы Примсоцбанка появился новый короткий номер телефона. Теперь, для того, чтобы позвонить в банк с мобильного, достаточно набрать *4202.

Такое новшество ввели специально для того, чтобы упростить процедуру обращения в Call-центр, где клиенты могут получить консультацию по продуктам и услугам банка, оперативно решить сложные ситуации или заказать на дом карту Примсоцбанка.

Отметим, номер 8 (800) 200-42-02 по-прежнему актуален для тех случаев, когда клиентам удобнее пользоваться именно им. Каким бы номером вы не воспользовались, если вам необходимо поговорить с конкретным специалистом, вы можете после основного набрать добавочный номер, который указан на сайте банка.



Напомним, режим работы Единой справочной службы понедельник-пятница с 8 до 20.00, суббота с 9 до 18, воскресенье – выходной (по Владивостоку). Звонок бесплатный.