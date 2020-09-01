Пенсионную реформу в России стоит отменить

Планам существенно повысить уровень жизни пенсионеров, озвученным российскими властями вместе с пенсионной реформой в 2018 году, не суждено сбыться. В план реализации национальных целей развития до 2030 года правительство закладывает резкое снижение темпов реального увеличения пенсий. Начиная с 2022 года в реальном выражении (то есть сверх инфляции) пенсии будут повышаться на величину, близкую статистической погрешности, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— В 2022 году это будет 0,6%, в 2023 — 0,4%, в 2024 — снова 0,6%. При средней апрельской пенсии в 14 980 руб. ее реальный прирост на 0,5% означает, что покупательная способность пенсионера вырастет на 75 руб., то есть примерно один доллар в год. Вместе с планом повышения уровня жизни пенсионеров в долгий ящик откладывается план по искоренению бедности. Амбициозная задача вдвое снизить долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума, которую Владимир Путин требовал реализовать до 2024 года, теперь переносится на 2030 год.

В этом году, согласно плану, уровень бедности вырастет с 12,3% до 13,3%. Это означает, что 19,5 млн человек будут жить на сумму, не превышающую 11 510 руб. в месяц для трудоспособного населения, 9 311 руб. — для пенсионеров и 10 383 руб. — для детей. В следующем году уровень бедности планируется опустить до 12,2%, к 2024 году до 10%, чтобы через 10 лет выйти на искомый результат — не более 6,5% бедных в стране. Хотя, конечно, реальная ситуация с бедностью намного лучше. Многие россияне получают зарплаты в конвертах, сумма последних оценивается в 13 трлн руб.

Что можно сделать в данной ситуации? На самом деле, немного, но можно. Как известно, сегодня в России около 45 млн пенсионеров. Разовая выплата за счет международных резервов в размере $1 000 или 75 000 руб. уменьшит размер международных резервов на $45 млрд. Cуммарный их размер около $600 млрд, вполне по карману. Ну и, конечно, стоит отменить пенсионную реформу. Проку от нее никакого. И данный шаг улучшит ситуацию на рынке труда.