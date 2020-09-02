Для нового поколения Land Rover Defender разработали полностью алюминиевую платформу D7x

Это решение позволило добиться практичности, функциональности и проходимости, которых ожидают от внедорожника, выпускаемого уже более 70 лет под именем Defender, пишет «Вестник Алюминиевой ассоциации».

Архитектура D7x на базе легкой алюминиевой монококовой конструкции обеспечивает самую прочную структуру кузова из когда-либо созданных британским внедорожным брендом: показатель жесткости на кручение составляет 29 кНм/ градус – в три раза жестче рамных моделей. Подобная конструкция стала идеальной основой для полностью независимой подвески, 2-ступенчатой раздаточной коробки и постоянного полного привода. Она способна выдержать до 6,5 тонн рывковой нагрузки, приложенной к буксирным крюкам.