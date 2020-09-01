Росавтодор установил современные шумозащитные экраны из алюминия на 60-километровом участке трассы в Адыгее

Их основание сделано из деревобетона, а верхняя часть – из алюминиевых панелей, пишет «Вестник Алюминиевой ассоциации».

Такая конструкция будет служить более 10 лет. Увы, это скорее исключение из правил: в России при изготовлении шумозащитных экранов в качестве основного материала пока используют оцинкованную сталь. В Европе это алюминий.

Стальная пластина стоит 3900 рублей, алюминиевая – 4300 рублей за кв м. Разница составляет 9%. Но стальные оцинкованные экраны при повреждении лакокрасочного покрытия быстро ржавеют. За три-пять лет эксплуатации они приходят в негодность. Хотя по ГОСТу, который прописан под сталь, гарантийный срок на металлическую обшивку не менее пяти лет, на наполнитель (минеральная вата) – восемь.

В Германии стараются привести показатели сроков службы металлической обшивки и ваты к единому знаменателю. Поэтому в качестве основного металла используют алюминий, чьи антикоррозионные свойства позволяют продлить срок службы экранов до восьми лет. За восемь лет немцы тратят на установку 2 км² участка 8,5 млн руб., в России затраты на такой же участок составляют 7,8 млн руб. и меняется он каждые три-пять лет. Получается, что в России данный участок дороги обходится в целом за 8 лет в более чем 16 млн руб.