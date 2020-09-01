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Прокуратура проверяет инцидент с пенным шоу на Ольхоне

1 сентября 2020

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку законности проведенного гражданами пенного шоу в границах Прибайкальского нацпарка, сообщают в ведомстве.

Изучение всех обстоятельств показало, что используемый состав пены безопасен и для природы, и для человека. В связи с чем, попадание данной жидкости на почву не причинило вреда окружающей среде.

Вместе с тем, учитывая устанавливаемые на особо охраняемой территории прокуратура разъясняет, что отдых в границах национального парка должен организовываться с учетом особенностей местности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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