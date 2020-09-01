«Ростелеком» предлагает иркутским пользователем экономить с абонементом «Киноман»

«Ростелеком» представляет пользователям видеосервиса Wink уникальное предложение — абонемент «Киноман», который позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25 процентов, сообщают в компании.

Абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене — 99 рублей в месяц до 30 сентября 2020 года, и тогда она останется неизменной на весь период пользования Wink.

«Сегодня кинотеатры работают с ограничением, поэтому люди стали покупать и смотреть фильмы и сериалы в разы больше. С нашим предложением “Киноман” можно приобретать видеоконтент гораздо чаще и выгоднее, — отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Теленкевич. – При этом скидки распространяются на любые новинки».

С «Киноманом» достаточно приобрести один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах: телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.

«Мы любим умное кино: оно не просто развлекает и дает возможность отвлечься от быта, но и вдохновляет, мотивирует идти вперед, — рассказывает иркутянка Татьяна Сиднева. — С абонементом “Киноман” получается реально экономить и при этом смотреть любимые фильмы и сериалы».