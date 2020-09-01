En+ Group начала разработку образовательного курса на базе конструкторов LEGO Education

Компания En+ Group сообщает о начале разработки образовательного курса для школьников «Энергия в каждой капле». Он направлен на изучение принципов работы гидроэлектростанций. Обучение будет проходить на базе робототехнических конструкторов LEGO Education. Планируется, что курс поступит в школы уже в этом учебном году.

Курс предназначен для школьников 5-9 классов. В его разработке участвуют инженеры предприятий En+ Group – содержание курса будет максимально приближено к реальной работе гидроэлектростанций. Прототипом для создания учебных материалов стали ГЭС Ангаро-Енисейского каскада – Иркутская, Красноярская, Усть-Илимская и Братская ГЭС. В рамках курса ребята смогут смоделировать из LEGO цепочку событий от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома. Практическая часть курса будет носить интерактивный характер, школьники смогут создать работающие модели станции благодаря возможностям образовательного набора LEGO MINDSTORMS Education EV3. По итогам обучения ребята узнают, как строятся и работают электростанции, как электроэнергия попадет в дома и на предприятия, попробуют себя в качестве инженера энергетической отрасли.

Разработку и апробацию курса планируется завершить к декабрю 2020 года, а в январе компания планирует запустить пилотную версию курса в подшефных образовательных организациях Иркутска, Братска, Красноярска и Дивногорска. Перед запуском курса компания проведет обучение преподавателей, а также предоставит школам учебные материалы и, при необходимости, сами конструкторы. В перспективе учебно-методический курс будет размещен в свободном доступе, и любое образовательное учреждение сможет взять его в свою программу дополнительного образования.