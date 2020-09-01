За минувшие сутки в Иркутской области потушили семь пожаров

Общая площадь ликвидированных природных пожаров составила 5150 га, сообщают в областной администрации.

По два очага потушено в Катангском и Усть-Кутском районах, по одному – в Киренском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах.

В локализованном состоянии на утро 1 сентября перешло четыре очага: два – в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском и Киренском районах. Общая площадь этих пожаров – 1558 га.

Действуют девять пожаров, все ранее зарегистрированы в Катангском районе.

В отношении семи очагов принято решение о нецелесообразности их тушения, региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям они поставлены на контроль. Общая площадь действующих пожаров составляет 39580 га.

Шесть пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 14 – на незакрепленных территориях. В одном случае в возникновении пожара усматривается вина местного населения. Ликвидированный пожар в Усть-Илимском районе возник в результате перехода верхового пламени через границу с Красноярским краем. Причиной остальных считаются грозы.