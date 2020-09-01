В Иркутскую область приехали эксперты АСИ для оценки туристического потенциала проекта «Байкал драгоценный»

Цель визита - оценить туристический потенциал проекта «Байкал драгоценный», который включает в себя два перспективных туристско-рекреационных кластера – район Большое Голоустное и Южное побережье Байкала, сообщают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В первый же день команда профессионалов отправилась в район поселка Большое Голоустное. Гости посетили все представленные в проекте перспективные площадки для развития экологического туризма: месторасположение научно-исследовательского образовательного комплекса, объекты историко-культурного наследия, которые планируется реставрировать площадки для создания сети экологических образовательных троп, локации для занятий скалолазанием и кайтингом.

Напомним, что в пади Семеновка на базе действующей летней детской научно-исследовательской школы планируется создать привлекательный для жителей региона и страны международный центр, деятельность которого будет направлена на образование детей в сфере биотехнологий, повышение уровня экологической культуры за счет проведения ряда образовательных программ в формате «науч-поп» в том числе для взрослых. Эксперты оценили представленные документы проекта и подготовили ряд замечаний и рекомендаций для междисциплинарной команды, которая трудилась над проектом последние несколько месяцев.

В состав экспертной группы вошли руководитель Фонда «Озеро Байкал», архитекторы, эксперты в области социокультурного проектирования и программирования, проектов территориального развития, событийного менеджмента, маркетинга культурных продуктов и услуг.

Второй день был посвящен осмотру туристско–рекреационного кластера «Южный Байкал». По итогам визита экспертной группы в Иркутскую область состоялась стратегическая сессия, в результате которой были обозначены предметные замечания, рекомендации и приоритетные векторы развития двух проектов.

Изначально на конкурс ТРК, объявленный в первом полугодии 2020 года, было подано более 250 заявок. После отбора жюри оставило в претендентах на победу 157 территорий страны. В настоящий момент из этого числа выбрано 36 проектов, команды которых приняли участие в первой онлайн-защите, состоявшейся в августе. 13 сентября представители проектов отправятся в Москву, чтобы принять участие в очной защите своих разработок. Итогом соревнования должен стать отбор топ-10 участников, которым специалисты Агентства стратегических инициатив окажут консультационную поддержку и сопровождение проектов-победителей до момента реализации.