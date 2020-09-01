В Иркутской области стартует набор в Яндекс.Лицей

В Иркутской области впервые стартует набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников от одной из крупнейших IT-компаний страны. Об этом сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Проект «Яндекс.Лицей» является одним из мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и реализуется в сопряжении с национальным проектом «Образование». В настоящее время Яндекс Лицей действует на 304 площадках в 131 городе России и Казахстана. В Иркутске его реализует библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Она уже готовит специальное помещение для очных занятий будущих программистов.

Стать участниками проекта могут ученики 8-9 классов. До 10 сентября им нужно пройти тест и собеседование на официальном сайте проекта по адресу https://yandexlyceum.ru/. Обучение продлится два года. Школьники получат навыки junior-программистов, научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения. Занятия будут вести опытные сертифицированные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в Яндексе и получают постоянную поддержку команды проекта. Обучение в Яндекс-лицее бесплатное.

- Будет организовано две группы по 17 человек. Программа даст школьникам отличный профессиональный старт. Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского стала первой ласточкой инициативы министерства экономического развития Прибайкалья по появлению площадок Яндекс-лицея в регионе. Предполагается, что в дальнейшем такие лицеи появятся в образовательных учреждениях по всей Иркутской области, - сказала Олеся Полунина.