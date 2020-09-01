Трое представителей Иркутской области примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020»

Он пройдет в Подмосковье 6 и 7 сентября. Всего в суперфинале будут участвовать 300 конкурсантов из 54 регионов России, а также из Белоруссии и Украины. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

По результатам всех этапов лучшими среди участников из Иркутской области стали трое иркутян Виталий Клопот (менеджер коммерческого отдела ООО «Пепсико холдингс»), Алексей Левицкий (исполнительный и финансовый директор ТОО CaspiOilGas) и Татьяна Молостова (директор по экономике ООО «Иркутская нефтяная компания»). Именно они представят наш регион в суперфинале.

В течение двух дней суперфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых определят 100 победителей проекта. До суперфинала все конкурсанты прошли через отбор дистанционного этапа, региональных полуфиналов и полуфиналов, финалов специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», «Политика».

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. На конкурс управленцев «Лидеры России» в текущем сезоне поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. а трехлетнюю историю конкурса этот сезон стал самым масштабным по количеству поступивших заявок.