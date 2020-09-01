В Иркутской области четыре новые школы и образовательный комплекс «Точка будущего» поставлены на кадастровый учёт

В 2020 году Управлением Росреестра по Иркутской области поставлены на кадастровый учёт образовательные учреждения в Иркутске, Ангарске, Тулуне, Куйтуне и Свирске. Сведения об объектах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В феврале на кадастровый учёт поставлен первый в России многофункциональный образовательный комплекс «Точка будущего» («Умная школа»), который был построен в Иркутске. Учебное заведение рассчитано на 1022 учащихся, около 15% детей – ребята с ограниченными возможностями здоровья и из приемных семей. Основная цель проекта - обеспечить равные возможностями для всех детей. В состав образовательного комплекса входят корпус дошкольной образовательной организации площадью 3898 кв. м, два школьных корпуса площадью 6306 кв. м (для 1-6 классов) и 8380 кв. м (для 7-11 классов), двухэтажный спортивно-оздоровительный корпус площадью 4246 кв. м, центр по социальной и психологической поддержке приемных семей, здание административного корпуса, хозяйственный блок, а также 10 многоквартирных домов. Суммарная кадастровая стоимость всех объектов недвижимости, входящих в образовательный комплекс «Точка будущего», составляет более 207,8 млн рублей.

Также в начале года Управлением Росреестра по Иркутской области поставлена на кадастровый учёт общеобразовательная школа с плавательным бассейном в 7а микрорайоне Ангарска. Строительство здания началось ещё в 1992 году, но неоднократно приостанавливалось. В 2016 году долгострой вошёл в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Ангарская школа рассчитана на 33 класса. Общая площадь четырехэтажного объекта недвижимости составляет 22 405 кв. м. Кадастровая стоимость определена в размере 308,8 млн рублей. Собственником учебного заведения является Ангарский городской округ.

В августе на кадастровый учёт Управлением Росреестра по Иркутской области поставлены сразу три образовательных учреждения. В том числе, в ЕГРН внесены сведения о школе на 1275 мест, построенной в пострадавшем от наводнения Тулуне. Общая площадь трехэтажного здания составляет 22815,9 кв. м. Кадастровая стоимость объекта установлена в размере 108,797 млн рублей. Право собственности на недвижимость зарегистрировано за Иркутской областью.

Также в этом месяце на кадастровый учёт поставлена школа на 750 учащихся в Куйтуне. Площадь трехэтажного здания составляет 19658,1 кв. м, кадастровая стоимость - 76 млн рублей. Право собственности на учебное заведение зарегистрировано за Куйтунским районом.

Кроме того, в последний месяц лета Управление Росреестра по Иркутской области поставило на учёт среднюю общеобразовательную школу на 250 мест в городе Свирске. Площадь трёхэтажного здания - 8606,4 кв. м, кадастровая стоимость – 20,621 млн рублей. Одновременно с постановкой на кадастровый учёт образовательное учреждение оформлено в собственность Свирска.