В Иркутске стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

Первая партия вакцин уже поступила в лечебные учреждения города, сообщают в мэрии.

– Первая партия вакцины против гриппа уже поступила. С этой недели мы приступаем к вакцинации детей. В текущем сезоне используется вакцина с обновленным антигенным составом, – рассказала врио начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. – Перед медицинскими учреждениями поставлена задача достичь максимального охвата профилактическими прививками – не менее 60% населения региона. Планируют провакцинировать 95% работников медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального профиля, получателей социальных услуг, призывников. А также 75% детей, которые посещают школы и сады, студентов, беременных женщин, работников торговли и транспорта, коммунальной сферы, сотрудников предприятий птицеводства, лиц старше 60 лет.

– Также мы ожидаем начало прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции. Медики и специалисты управления Роспотребнадзора утверждают, что эти вакцины не исключают, но и не мешают друг другу. Кроме того, вакцинация против гриппа позволит избежать двойного инфицирования в случае второй волны пандемии Ковид-19, – подчеркнул Виталий Барышников. – При этом, времени на прививочную кампанию против гриппа у нас не так много. Вакцинация останавливается к моменту подъема заболеваемости.