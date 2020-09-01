В Иркутске ремонт дорожного полотна на плотине ГЭС будет завершен до середины сентября

В Иркутске ремонт дорожного полотна на плотине ГЭС будет завершен в течение двух недель. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Она отметила, что большими картами будет отремонтировано 5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основные работы проводятся с 24:00 до 06:00 без перекрытия движения. В рабочие часы движение открыто в полном объеме.

– Сроки ремонта максимально сдвинуты, подрядчик заверил, что при благоприятных погодных условиях работы будут проведены в течение двух недель. Несомненно, дорожное покрытие на плотине ГЭС требовало ремонта, неоднократно поступали жалобы на ямы и выбоины, которые силами «ИркутскАвтодора» старались оперативно устранить, но в целом это проблемы не решало. Этот ремонт был крайне необходим, – подчеркнула Марина Цыренова.

По словам председателя комитета городского обустройства, на участке завершено фрезерование верхнего слоя старого асфальта. Дорожники приступили к замене бордюров и укладке нового покрытия в два слоя с армированием стеклопластиковой сеткой. Все работы ведутся в соответствии с технологическими требованиями, учитываются погодные условия.