Жителю поселка Седкыркещ перевели 100 тысяч рублей за спасение утопающих в рамках премии «Человек-поступок»

Благотворительный фонд «+7» каждый месяц переводит денежное вознаграждение герою хорошей новости. В июле деньги получил житель Республики Коми Владимир Телепин, спасший четверых человек на реке Вычегде, сообщают в пресс-службе фонда.

Фонд развития регионов России «+7» объявляет первого победителя премии-конкурса «Человек-Поступок». Им стал Владимир Телепин из Сыктывкара, который спас четверых человек из воды в течение одного дня. Фонд +7 перечислил Владимиру денежную премию в размере 100 000 рублей.

Как сообщает Komiinform.ru, 9 июля Владимир Телепин на реке Вычегде спас сначала отца и сына, а потом — буквально через полчаса — двух маленьких девочек. Этот материал попал в список новостей премии «Человек-поступок», организованной фондом +7. В финальной части конкурса был использован генератор случайных чисел, который и выбрал обладателем июльской награды Владимира Телепина: от фонда +7 Владимиру было переведено 100 тысяч рублей.